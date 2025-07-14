Курс биткойна впервые превысил $121 тысячу

Стоимость биткойна установила новый рекорд, превысив $121 тыс. Это следует из данных биржи Binance.

По состоянию на 7:47 мск биткойн дорожает на 2,72%, до $121,05. Вчера криптовалюта торговалась дороже $119 тыс.

За прошлую неделю биткойн несколько раз обновлял рекорд: в середине недели криптовалюта превышала 112 тыс. и ежедневно продолжала расти в цене.

Эксперты объясняют рост биткойна инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка и интересом других стран к нему. При этом с начала года курсы большинства других криптовалют упали на 30–50%.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойн доедает конкурентов».