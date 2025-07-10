Курс биткойна обновил рекорд

Курс биткойна обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты в ходе сессии накануне поднималась до рекордных $112,022 тыс., а на 11:11 мск 10 июля снижается на 0,5% и составляет $111,185 тыс.

Поддержку биткойну оказывает политика администрации президента США Дональда Трампа. Компания Trump Media & Technology Group, владеющая Truth Social, планирует запустить криптовалютный ETF, который будет инвестировать в биткойн.

Глава Professional Capital Management Энтони Помплиано заявил Reuters, что биткойн — единственный актив, «который становится менее рискованным по мере роста в размере». С начала года курс биткойна повысился на 19%, за последние 12 месяцев — почти вдвое.