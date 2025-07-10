Биткойн доедает конкурентов

Курс биткойна обновил исторический максимум, достигнув $112 тыс. Эксперты объясняют рост биткойна инициативами Дональда Трампа по развитию крипторынка и интересом других стран к нему. При этом с начала года курсы большинства других криптовалют упали на 30–50% по мере того, как биткойн забирал себе все большее внимание инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала апреля биткойн постоянно рос в цене, поэтому многие аналитики считали установление нового рекорда лишь вопросом времени. С начала июля поддержку этой криптовалюте оказал и рост интереса к высокотехнологичному сектору, что в том числе отразилось на котировках Nvidia. Накануне капитализация компании достигла рекордных $4 трлн.

Говоря о поддержке биткойна в среднесрочной перспективе, аналитики отмечают ведущую роль администрации Дональда Трампа и лично президента США, который неоднократно высказывался в пользу торгов криптовалютами. Компания Trump Media & Technology Group, владеющая соцсетью Truth Social, планирует запустить криптовалютный ETF, который будет инвестировать в биткойн. Еще весной в Конгрессе США началось согласование правил, которые обеспечат нормативную базу для стейблкойнов — формы цифрового доллара, широко используемой для платежей и торговли на крипторынках.

«Сдвиг в политике является четким и агрессивным,— сообщил “Ъ” глава консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин.— Биткойн ведут в самое ядро американской экономики — крупнейшей в мире, а также в сферу регулирования корпоративных финансов и институциональных портфелей.

Это не просто хайп, это фундаментальное изменение политики».

На этом фоне власти других стран мира также пересматривают свое отношение к биткойну. ЦБ Чехии рассматривает возможность включения этой криптовалюты в свои валютные резервы. Суверенные фонды ряда стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки ведут активные переговоры с крупными держателями цифровых активов.

«Все больше центробанков, других государственных институтов и суверенных фондов рассматривают биткойн как стратегический актив,— отмечает Найджел Грин.— Они делают это не потому, что так пишут в газетах. Они готовятся к тому, что будет уже в ближайшем времени».

Рост курса биткойна происходит на фоне снижения курсов других криптовалют. В начале июля CryptoPresales выпустила исследование, в котором сообщалось, что за первое полугодие курс 75% криптовалют пережил двузначное падение. Такие токены и мемкойны, как Dogecoin, Avalanche, Shiba Inu и Polkadot, с начала года потеряли половину своей стоимости. Ether в начала года потерял 23%, а LiteCoin — 15%. По данным анализа CoinMarketCap, 18 из 25 крупнейших криптовалют мира закончили первое полугодие в «красной зоне». Неудивительно, что на этом фоне инвесторы, интересующиеся криптоактивами, все чаще обращаются именно к биткойну.

«Снижение интереса к мемкойнам, падение популярности в соцсетях и сдвиг интереса инвесторов к более практичным проектам привели к массовому снижению стоимости других криптовалют»,— отмечают исследователи CryptoPresales.

Евгений Хвостик