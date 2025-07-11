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Коммерсантъ FM
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Биткоин впервые подорожал до $118 тысяч

Биткойн установил новый рекорд, достигнув $118,3 тыс. по данным Binance на 08:50 мск. С начала года его курс вырос на 19%, а за последние 12 месяцев почти удвоился.

Эксперты связывают рост с политикой администрации Дональда Трампа. Компания Trump Media & Technology Group планирует запустить криптовалютный ETF, что может привлечь новых инвесторов.

Глава Professional Capital Management Энтони Помплиано заявил Reuters, что биткойн уникален тем, что становится менее рискованным по мере роста.

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