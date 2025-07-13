Курс биткойна превысил $119 тысяч

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $119 тыс. Это следует из данных Binance.

13 июля стоимость криптовалюты достигала $119,216 тыс. По состоянию на 18:26 мск биткойн рос на 1,37%, до $119,015. 11 июля криптовалюта впервые подорожала до $118 тыс. За последний месяц курс вырос на 12,9%.

Эксперты объясняют рост биткойна инициативами президента США Дональда Трампа по развитию крипторынка и интересом других стран к нему. При этом с начала года курсы большинства других криптовалют упали на 30–50%.

О причинах роста — в материале «Ъ» «Биткойн доедает конкурентов».