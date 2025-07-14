Reuters: ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против России 14 июля

Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

В случае согласования санкций, пакет мер будет официально принят на следующий день на встрече глав МИД в Брюсселе. Словакия поддержала новые меры, но требует от Еврокомиссии гарантий относительно планов поэтапного отказа от поставок российского газа.

Среди согласованных решений — механизм установления динамического потолка цен на российскую нефть. Согласно предложению, цена будет на 15% ниже средней рыночной стоимости сырой нефти за последние полгода (вместо трёх, как изначально предлагала Еврокомиссия).

По словам собеседника агентства, первоначальная предельная цена составит примерно $47 за баррель (сейчас — $60). Эту сумму получили, усреднив стоимость барреля российской нефти за последние 22 недели и вычтя 15%, объяснили в Reuters.

18-й пакет санкций ЕС, по данным Financial Times, включает в себя запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». 27 июня вето на введение новых санкций наложил премьер Словакии Роберт Фицо, 4 июля правом вето воспользовался посол страны при ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «В евротоварищах согласья нет».