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Коммерсантъ FM
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Fars: президент Ирана был ранен при ударе Израиля в июне

Президент Ирана Масуд Пазешкиан получил небольшое ранение ног во время атаки со стороны Израиля 16 июня. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Израиль нанес удар по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. Атакованы были входы здания, в котором проходила встреча. Иранские высокопоставленные чиновники эвакуировались через аварийный люк.

Атака была разработана по аналогии с операцией по убийству одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет Fars. Власти Ирана изучают версию с возможным проникновением агента.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».

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