Fars: президент Ирана был ранен при ударе Израиля в июне
Президент Ирана Масуд Пазешкиан получил небольшое ранение ног во время атаки со стороны Израиля 16 июня. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Израиль нанес удар по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. Атакованы были входы здания, в котором проходила встреча. Иранские высокопоставленные чиновники эвакуировались через аварийный люк.
Атака была разработана по аналогии с операцией по убийству одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет Fars. Власти Ирана изучают версию с возможным проникновением агента.
Подробнее — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».