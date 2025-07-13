Fars: президент Ирана был ранен при ударе Израиля в июне

Президент Ирана Масуд Пазешкиан получил небольшое ранение ног во время атаки со стороны Израиля 16 июня. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Израиль нанес удар по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана. Атакованы были входы здания, в котором проходила встреча. Иранские высокопоставленные чиновники эвакуировались через аварийный люк.

Атака была разработана по аналогии с операцией по убийству одного из лидеров ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, пишет Fars. Власти Ирана изучают версию с возможным проникновением агента.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Тегерана пытаются прощупать ядерный пульс».