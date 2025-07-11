Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде

Правоохранители отпустили гендиректора МХАТ и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана под подписку о невыезде. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. Уточняется, что это произошло 10 июля — в тот же день, когда его обвинили в растрате.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что господина Кехмана могут отпустить под подписку о невыезде, ранее писал «Ъ». Источник рассказал, что поводом для этого стало состояние здоровья фигуранта (у него диагностировали серьезное заболевание). Следствие, вероятно, не будет требовать ареста театрального деятеля.

В уголовном деле на данный момент три эпизода. Все они связаны с ремонтами в театрах, которыми в свое время руководил Владимир Кехман. По версии следствия, многомиллиардные конкурсы выигрывали одни и те же компании. Кроме того, итоговая стоимость работ оказывалась завышенной.

Чем известен Владимир Кехман

Читать далее

9 июля силовики провели обыск во МХАТе. Изначального господина Кехмана доставили на допрос в СКР в качестве свидетеля, однако вчера он вернулся в ведомство, но уже в качестве обвиняемого. Признает ли господин Кехман вину пока неизвестно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Никита Черненко

Новости компаний Все