Гендиректора МХАТа Владимира Кехмана отпустили под подписку о невыезде

Правоохранители отпустили гендиректора МХАТ и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана под подписку о невыезде. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. Уточняется, что это произошло 10 июля — в тот же день, когда его обвинили в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что господина Кехмана могут отпустить под подписку о невыезде, ранее писал «Ъ». Источник рассказал, что поводом для этого стало состояние здоровья фигуранта (у него диагностировали серьезное заболевание). Следствие, вероятно, не будет требовать ареста театрального деятеля.

В уголовном деле на данный момент три эпизода. Все они связаны с ремонтами в театрах, которыми в свое время руководил Владимир Кехман. По версии следствия, многомиллиардные конкурсы выигрывали одни и те же компании. Кроме того, итоговая стоимость работ оказывалась завышенной.

9 июля силовики провели обыск во МХАТе. Изначального господина Кехмана доставили на допрос в СКР в качестве свидетеля, однако вчера он вернулся в ведомство, но уже в качестве обвиняемого. Признает ли господин Кехман вину пока неизвестно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Никита Черненко