Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате

В Москве обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до десяти лет лишения свободы) предъявлено директору МХАТ имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману. Этому предшествовали два допроса господина Кехмана в Следственном комитете России. 9 июля театральный деятель прибыл в центральный офис СКР в статусе свидетеля, после общения со следователями он был отпущен, но получил повестку на четверг. Одновременно было проведено около десятка обысков и выемок документов у Владимира Кехмана, во МХАТе и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

10 июля, Владимиру Кехману предъявили обвинение. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, с учетом состояния здоровья (у фигуранта диагностировано серьезное заболевание) требовать заключения обвиняемого под стражу следствие, скорее всего, не будет.

По некоторым данным, в уголовном деле об особо крупной растрате на данный момент три эпизода. Они связаны с ремонтными работами в театрах, которыми в свое время руководил Владимир Кехман. Следствие считает, что многомиллиардные конкурсы выигрывали одни и те же компании. В то же время стоимость работ в итоге оказывалась завышенной.

Признает ли Владимир Кехман вину, пока неизвестно. На звонки “Ъ” он не отвечал.

Ранее сообщалось, что у господина Кехмана также есть задолженности по кредитам на общую сумму 17,8 млрд руб. В прошлом он уже был фигурантом уголовного дела о махинациях с кредитными деньгами. Тогда крупнейшие банки России обвинили деятеля культуры в хищении 20,2 млрд руб., когда его компания—поставщик бананов JFC объявила о банкротстве. Однако в 2017 году производство по уголовному делу прекратили в связи с истечением срока давности.

Александр Александров