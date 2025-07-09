Чем известен Владимир Кехман

9 июля сотрудники СКР и ФСБ провели обыски по месту жительства директора МХАТ им. М. Горького Владимира Кехмана. По данным СМИ, оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере. Подробности биографии бизнесмена и театрального деятеля — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман в 2023 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Кехман в 2023 году

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Владимир Абрамович Кехман родился 9 февраля 1968 года в Самаре. Окончил Самарский педагогический университет (1989) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (2009).

В 1991 году основал брокерскую контору «Град», занявшую лидирующие позиции на Самарской товарной бирже. В 1993-м перебрался в Санкт-Петербург и вместе с бизнесменом Сергеем Адоньевым создал фирму «Олби-джаз», занимавшуюся поставками фруктов и сахара. Компания закрылась из-за финансовых трудностей в 1995-м.

В 1996 году создал и возглавил Joint Fruit Company (JFC), вскоре ставшую крупнейшим импортером фруктов с долей на рынке бананов 40%. JFC имела плантации в Эквадоре и Коста-Рике, флот и хранилища-рефрижераторы в российских портах, запустила торговую марку бананов Bonanza. На пике продаж в 2008 году оборот группы превышал $700 млн. Кроме того, в середине 2000-х бизнесмен инвестировал более $150 млн в покупку зданий и земель в Санкт-Петербурге (универмаг «Фрунзенский», гостиница «Речная» и другие объекты).

В 2007 году отошел от оперативного управления бизнесом и занял пост гендиректора Михайловского театра, вложив в его реконструкцию $20 млн. Развернул активную деятельность, пригласив звезд Елену Образцову и Начо Дуато руководить оперной и балетной частью, переманив из Большого театра известных танцовщиков. Однажды сам исполнил партию Принца Лимона в спектакле «Чипполино». В 2011-м получил награду журнала GQ в номинации «Продюсер года».

В 2011 году JFC столкнулась с финансовыми трудностями, которые объясняла «разрывом деловых связей и потерей рынков из-за “арабской весны”». В 2012-м арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску ЗАО «Группа Джей Эф Си» (операционная компания JFC) признал ее банкротом и ввел конкурсное управление. Сумма задолженности только российским юрлицам превысила 38,5 млрд руб. В октябре 2012 года Владимир Кехман был признан банкротом в суде Лондона. В конце года в связи с банкротством JFC было заведено уголовное дело о мошенничестве.

В 2017 году уголовное преследование в России, где господина Кехмана также признали банкротом, было прекращено в связи с истечением срока давности. Виновным в мошенничестве его признал Высокий суд Лондона год спустя, посчитав, что бизнесмен вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов. Суд постановил взыскать с него $140 млн.

В 2015 году назначен директором Новосибирского государственного театра оперы и балета (НГАТОБ). В 2016-м был оштрафован Центральным районным судом Новосибирска на общую сумму 200 тыс. руб. за ремонт театра, нарушивший законодательство об охране предметов культурного наследия. В 2017–2021 годах занимал пост худрука НГАТОБ. В 2021-м назначен директором МХАТ им. М. Горького.

Отмечен конфессиональными наградами Русской православной церкви, благодарностью президента РФ и почетной грамотой правительства РФ за большой вклад в подготовку и проведение X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.