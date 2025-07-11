Создателя суперкомпьютеров Сергея Абрамова оштрафовали на 150 тыс. рублей

Переславский суд Ярославской области вынес штраф на 150 тыс. руб. члену-корреспонденту РАН, доктору физико-математических наук Сергею Абрамова. Его признали виновным в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PereslavlFoto / wikipedia Фото: PereslavlFoto / wikipedia

Ученого задержали в 2023 году и на несколько месяцев отправили под домашний арест. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия с августа 2021 по февраль 2022 года фигурант сделал семь переводов на счета «Фонда борьбы с коррупцией» («ФБК», организация признана экстремистской в России и запрещена). Общая сумма денег составила 7 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что приговоренный осознанно отправлял деньги организации.

Прокурор во время прений просил оштрафовать господина Абрамова на 450 тыс. руб. Подсудимый и адвокат настаивали на оправдательном приговоре. В частности, ученый подчеркнул, что не знал о переводах, а доступ к его карте и его ноутбуку могли иметь третьи лица. По данным РБК, его ноутбук не защищен паролем, работал непрерывно, не имел двухфакторной аутентификации и сохранял пароли.

Сергей Абрамов является специалистом в области системного программирования и информационных технологий. До 2022 года член РАН был директором Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, затем работал главным научным сотрудником института. Правительство России вручало господину Абрамову премию за создание суперкомпьютера семейства «СКИФ».

Никита Черненко