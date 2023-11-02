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С разработчика российского суперкомпьютера сняли домашний арест

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна (Переславль) Сергей Абрамов освобожден из-под домашнего ареста, длившегося с 12 апреля. Следствие не стало ходатайствовать о продлении меры пресечения, сообщили «Ъ» в Ярославском областном суде. Уголовное дело в отношении ученого возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности): Сергея Абрамова обвиняют в перечислении денег одной из запрещенных в России организаций.

Фото: PereslavlFoto / wikipedia

Фото: PereslavlFoto / wikipedia

Как уточнили в суде, избранная в апреле мера пресечения дважды продлевалась, последний срок домашнего ареста истек 10 октября. Новые ходатайства в суд не поступали. Это подтвердил в беседе с «Ъ» сам Сергей Абрамов. Во время ареста он продолжал заниматься научной деятельностью.

«Я работал в дистанционном режиме с учетом всех ограничений, предусмотренных мерой пресечения. За это время вышли две научные статьи, одна из них — за рубежом. Сейчас я продолжаю работать в институте, поскольку ходатайств о продлении домашнего ареста не было»,— рассказал «Ъ» господин Абрамов.

По словам Сергея Абрамова, расследование уголовного дела продолжается. С предъявленным обвинением ученый не согласен.

«Я с ним не согласен и имею на это веские основания. Я достаточно скупо ознакомлен с материалами следствия. Люди работают — пусть работают. Это четвертый раз, когда меня пытаются в чем-то обвинить, но впервые это зашло так далеко. Надеюсь, разберутся. Мне это вреда не принесет, это принесет вред России»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Абрамов.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Абрамов работает главным научным сотрудником и директором исследовательского центра Института программных систем им. А. К. Айламазяна. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором института, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». Также является лауреатом ряда других российских премий.

Антон Голицын, Ярославль

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