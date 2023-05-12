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Коммерсантъ FM
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Разработчика российского суперкомпьютера заподозрили в финансировании экстремизма

Переславский районный суд Ярославской области отправил под домашний арест главного научного сотрудника Института программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук, члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией. Он обвиняется по статье «Финансирование экстремистской деятельности». В Ярославском областном суде подтвердили факт ареста жителя Переславля-Залесского по данной статье.

Фото: PereslavlFoto / wikipedia

Фото: PereslavlFoto / wikipedia

«Постановлением Переславского районного суда Ярославской области от 12 апреля 2023 года в отношении жителя Переславля 1957 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 10 июня 2023 года»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». Также является лауреатом ряда других премий.

По данным источников «Ъ», Сергея Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ. Статья, которую инкриминируют ученому, предполагает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

О том, как томского ученого осудили на семь с половиной лет колонии за госизмену — читайте в материале «Ъ».

Антон Голицын, Ярославль

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