Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронили в Санкт-Петербурге

Сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который в 2018–2024 годах руководил Курской областью. По данным «Ъ», его могила расположена недалеко от часовни Ксении Петербургской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт ушел из жизни на 54-м году жизни

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Роман Старовойт ушел из жизни на 54-м году жизни

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На траурной церемонии присутствовали заместитель министра транспорта РФ Виктор Тимофеев, губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и другие. Всего на похороны пришли около 200 человек.

Вчера в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства, в том числе теперь курирующий транспорт Александр Никитин. Также там присутствовал экс-мэр Курска Игорь Куцак.

Тело Романа Старовойта обнаружили в Подмосковье 7 июля. Рядом с ним был найден наградной пистолет. Основная версия следствия — самоубийство. Утром того же дня его отправили в отставку с поста министра транспорта, который он занимал с мая 2024 года.

О том, как прошло прощание с Романом Старовойтом,— в публикации «Ъ».