Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронили в Санкт-Петербурге
Сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который в 2018–2024 годах руководил Курской областью. По данным «Ъ», его могила расположена недалеко от часовни Ксении Петербургской.
Роман Старовойт ушел из жизни на 54-м году жизни
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
На траурной церемонии присутствовали заместитель министра транспорта РФ Виктор Тимофеев, губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и другие. Всего на похороны пришли около 200 человек.
Вчера в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства, в том числе теперь курирующий транспорт Александр Никитин. Также там присутствовал экс-мэр Курска Игорь Куцак.
Тело Романа Старовойта обнаружили в Подмосковье 7 июля. Рядом с ним был найден наградной пистолет. Основная версия следствия — самоубийство. Утром того же дня его отправили в отставку с поста министра транспорта, который он занимал с мая 2024 года.
О том, как прошло прощание с Романом Старовойтом,— в публикации «Ъ».