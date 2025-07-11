Романа Старовойта похоронили в Санкт-Петербурге

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге завершились похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта, передает корреспондент «Ъ».

Место захоронения бывшего министра расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской.

На траурной церемонии присутствовали замминистра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент «Автоваза» Максим Соколов, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов и др. Всего на похоронах присутствовало около 200 человек.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. На нее пришли родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства.

Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.

О прощании с Романом Старовойтом в Москве — в материале спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Полина Мотызлевская