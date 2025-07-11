Премьера Испании обвинили в том, что он жил на доходы от однополой проституции

Требования об отставке премьер-министра Испании Педро Санчеса усилились. Теперь его публично обвинили в том, что он жил на средства, получаемые от заведений, служивших ширмой для однополой проституции (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Санчес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters, Violeta Santos Moura вЂЁ / Reuters Педро Санчес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters, Violeta Santos Moura вЂЁ / Reuters

Как пишет газета, тему подняли максимально публично и на самом высоком уровне. Выступая в парламенте, лидер оппозиционной Народной партии Альберто Фейхоо назвал господина Санчеса «участником в разделе доходов от отвратительного бизнеса — проституции». И тут же нарочито спросил премьера: «А за счет каких именно борделей вы жили?» Считается, что тесть премьер-министра, Сабиниано Гомес, купивший ему квартиру, владел сетью клубов и саун, в которых мужчины оказывали платные сексуальные услуги другим мужчинам. Сам господин Санчес слухи о саунах своего тестя не комментирует.

Скандал вокруг Педро Санчеса разразился еще в прошлом году. СМИ обвинили его жену Бегонью в получении незаконных услуг от авиакомпании Air Europa и ее холдинговой компании. Как утверждается, Бегонья Гомес приложила руку к тому, что в разгар пандемии авиакомпания получила от государства помощь в размере €475 млн. Призывы к проведению досрочных выборов усилились после недавнего доклада Гражданской гвардии о взяточничестве среди ближайших соратников главы правительства. Однако сам премьер отказывается покидать свой пост.

Подробнее о коррупционном скандале в Испании — в материале «Ъ» «Коррупция добралась до верхушки испанской соцпартии».

Виктор Буй