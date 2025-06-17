Коррупция добралась до верхушки испанской соцпартии

Коррупционные скандалы все сильнее тянут вниз премьер-министра Испании Педро Санчеса, а вместе с ним и его партию социалистов. После недавнего доклада Гражданской гвардии о взяточничестве среди ближайших соратников главы правительства призывы к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране усилились. За такой сценарий выступают даже некоторые видные представители правящей партии. Сам господин Санчес, однако, решил не отступать. Премьер отказывается покидать свой пост, предлагая оппозиции вынести ему вотум недоверия — если у нее на это хватит сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Nacho Doce / Reuters Премьер-министр Испании Педро Санчес

Фото: Nacho Doce / Reuters

Коррупционные дела еще с 2024 года тянутся за испанским премьером, затрагивая как членов его семьи, так и ближайших союзников.12 июня подразделение Гражданской гвардии, обнажившее новый эпизод использования серых схем высокопоставленными однопартийцами Педро Санчеса, опубликовало очередной антикоррупционный доклад. В нем правоохранители уличают секретаря по организационным вопросам Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Сантоса Сердана в получении откатов при заключении госконтрактов на строительные работы.

После обнародования доклада господин Сердан сразу же отказался от своего поста в партии и депутатского мандата, заявив о готовности добровольно дать показания в суде 25 июня.

Отреагировал на откровения и премьер Санчес: он выступил с телевизионным обращением к нации, в котором извинился за своего соратника и пообещал бороться с коррупцией. Но все призывы к досрочным выборам отверг, заявив, что голосование состоится не ранее 2027 года.

На этой неделе на экстренном заседании ИСРП из партии исключили еще одного сподвижника Педро Санчеса — бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, находящегося под следствием по подозрению в получении взяток при закупке медицинских масок в период пандемии COVID-19. В Гражданской гвардии не исключают, что причастен к этому делу мог быть и упомянутый Сантос Сердан.

По итогам заседания испанский премьер объявил о начале «чистки рядов» в ИСРП.

Он назначил бывшего министра окружающей среды Кристину Нарбону и главу Испанского национального агентства по инновациям Борхо Каберсона временными руководителями партии до съезда, который состоится в июле. Кроме того, господин Санчес анонсировал внешний аудит партийных финансов.

Позднее он дал пресс-конференцию, в ходе которой вновь отверг возможность проведения досрочных выборов, своего ухода с поста или перестановок в кабинете министров. На вероятное несогласие с этим оппозиции же премьер предложил ей попробовать вынести ему вотум недоверия. «Если вы уверены, что имеете большинство в парламенте, то представьте вотум недоверия как можно скорее»,— заявил он, обращаясь к лидеру Народной партии Альберто Нуньесу Фейхоо и председателю крайне правой Vox Сантьяго Абаскалю.

За неделю до этого глава оппозиционных «народников» уже угрожал внести вотум недоверия, однако для подобного шага оппозиции не хватает голосов, что понимают и в Народной партии, и в Vox. Сейчас у двух этих партий 170 мандатов в парламенте, тогда как для вынесения вотума недоверия требуется минимум 176 голосов. Теоретически этот недобор мог бы быть восполнен за счет небольших сепаратистских партий, входящих в правящую коалицию, но крайне правые отказываются от такого ситуативного союза.

Теперь же на фоне стремительно слабеющей поддержки Педро Санчеса среди его однопартийцев у оппозиции появился шанс перетянуть на свою сторону кого-то из правящей партии.

Издание Politico опросило ряд мэров и глав муниципалитетов от социалистов и выяснило, что большинство из них выступает за проведение досрочных выборов. Причина проста — потеря доверия к премьеру и опасение, что новые скандалы окончательно дискредитируют партию и приведут ее к поражению. Ряд собеседников Politico скептически оценивают шансы правительства Санчеса удержаться у власти до 2027 года.

Собственный опрос на этот счет провела и газета El Pais: ее журналисты поговорили не только с региональными чиновниками, но и с партийным руководством, сенаторами и депутатами, опросив в общей сложности два десятка членов ИСРП. Выводы El Pais совпали с наблюдениями Politico: хотя у социалистов пока сохраняется небольшой перевес над Народной партией, с каждым новым скандалом им все труднее удерживать позиции.

При этом давление на Педро Санчеса нарастает и со стороны населения: в начале июня в Мадриде прошел крупнейший за год политический митинг с требованием его отставки. В этой ситуации нельзя исключать, что в конце концов отправить не желающего уходить премьера в отставку решится и кто-то из его однопартийцев в парламенте. Тем более что для этого достаточно голосов всего шести человек.

Вероника Вишнякова