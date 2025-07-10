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Чем известен ФК «Торпедо»

10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил московский клуб «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации договорных матчей. История и достижения клуба — в справке “Ъ”.

Церемония прощания со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова перед его сносом (июль 2020 года)

Церемония прощания со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова перед его сносом (июль 2020 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Церемония прощания со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова перед его сносом (июль 2020 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

17 августа 1924 года состоялся первый официальный матч команды «Пролетарская кузница». Этот клуб считается прародителем «Торпедо». Современное название команда получила 22 мая 1936 года. Цвета клуба — черный и белый. № 1 в составе клуба закреплен за болельщиками команды.

В советский период клуб регулярно играл в Высшей лиге. Трижды становился чемпионом СССР (1960, 1965 и 1976) и шесть раз — обладателем Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986). В истории современной России клуб стал обладателем Кубка страны в 1993 году. В разное время за клуб выступали такие известные футболисты, как Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Виктор Шустиков, Александр Пономарев, братья Савичевы.

Футболисты «Торпедо» четыре раза становились лучшими бомбардирами чемпионата страны — в 1946, 1955, 1961 и 2001 годах. Наибольшее количество матчей за клуб провел защитник Виктор Шустиков (играл за команду в 1957–1973 годах) — 427 игр. Его сын Сергей играл за «Торпедо» в 1988–1996 годах, внук Сергей — в 2015–2020 годах. За династией Шустиковых закреплен № 6 в составе команды. Лучший бомбардир в истории «Торпедо» — Валентин Иванов. В составе команды он забил 124 гола.

В 1996 году завод ЗИЛ продал клуб ОАО «Лужники», и команда перебралась со стадиона «Торпедо» в Даниловском районе на Большую спортивную арену СК «Лужники». Это была первая сделка по продаже футбольного клуба в истории России.

В 2006 году «Торпедо» занял 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата страны и впервые в истории вылетел из РПЛ. Команде удалось вернуться в высший дивизион в сезоне-2014/15, однако по итогу турнира клуб снова вылетел из первой лиги. Спустя восемь лет «Торпедо» вернулся в РПЛ в сезоне-2023/24 и вновь вылетел в Профессиональную футбольную лигу по итогам чемпионата.

С августа 2024 года клубом владеет бизнесмен Леонид Соболев. В 2025 году команда завоевала прямой выход в РПЛ на сезон-2025/26. 18 июля 2025 года в офисе «Торпедо» — у владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова — прошли обыски. Заведены дела о подкупе арбитров. Акционеры арестованы и заключены под стражу.

Василий Кузнецов

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