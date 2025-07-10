Чем известен ФК «Торпедо»

10 июля контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил московский клуб «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации договорных матчей. История и достижения клуба — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова перед его сносом (июль 2020 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония прощания со стадионом «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова перед его сносом (июль 2020 года)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

17 августа 1924 года состоялся первый официальный матч команды «Пролетарская кузница». Этот клуб считается прародителем «Торпедо». Современное название команда получила 22 мая 1936 года. Цвета клуба — черный и белый. № 1 в составе клуба закреплен за болельщиками команды.

В советский период клуб регулярно играл в Высшей лиге. Трижды становился чемпионом СССР (1960, 1965 и 1976) и шесть раз — обладателем Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986). В истории современной России клуб стал обладателем Кубка страны в 1993 году. В разное время за клуб выступали такие известные футболисты, как Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Виктор Шустиков, Александр Пономарев, братья Савичевы.

Футболисты «Торпедо» четыре раза становились лучшими бомбардирами чемпионата страны — в 1946, 1955, 1961 и 2001 годах. Наибольшее количество матчей за клуб провел защитник Виктор Шустиков (играл за команду в 1957–1973 годах) — 427 игр. Его сын Сергей играл за «Торпедо» в 1988–1996 годах, внук Сергей — в 2015–2020 годах. За династией Шустиковых закреплен № 6 в составе команды. Лучший бомбардир в истории «Торпедо» — Валентин Иванов. В составе команды он забил 124 гола.

В 1996 году завод ЗИЛ продал клуб ОАО «Лужники», и команда перебралась со стадиона «Торпедо» в Даниловском районе на Большую спортивную арену СК «Лужники». Это была первая сделка по продаже футбольного клуба в истории России.

В 2006 году «Торпедо» занял 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата страны и впервые в истории вылетел из РПЛ. Команде удалось вернуться в высший дивизион в сезоне-2014/15, однако по итогу турнира клуб снова вылетел из первой лиги. Спустя восемь лет «Торпедо» вернулся в РПЛ в сезоне-2023/24 и вновь вылетел в Профессиональную футбольную лигу по итогам чемпионата.

С августа 2024 года клубом владеет бизнесмен Леонид Соболев. В 2025 году команда завоевала прямой выход в РПЛ на сезон-2025/26. 18 июля 2025 года в офисе «Торпедо» — у владельца клуба Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова — прошли обыски. Заведены дела о подкупе арбитров. Акционеры арестованы и заключены под стражу.

Василий Кузнецов