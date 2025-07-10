Футбольный клуб «Торпедо» исключен из РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение исключить московский клуб «Торпедо» из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации договорных матчей, сообщает пресс-служба РФС. Также команда обязана выплатить штраф в размере 5 млн рублей.

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Кроме того, совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор команды Валерий Скородумов отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно. 21 июня они были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой».

Представляющий интересы Соболева адвокат Андрей Алешкин ранее заявлял, что основная команда «Торпедо» будет распущена в случае исключения клуба из РПЛ.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. Решение о замене «Торпедо» в высшем дивизионе еще не принято. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что место московского клуба может занять «Оренбург». Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Подробнее об исключении московского клуба — в материале «Ъ» «Торпедное отсечение».

Таисия Орлова