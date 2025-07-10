Свердловский избирком снял кандидатуру Станислава Наумова с выборов губернатора

Свердловская избирательная комиссия признала депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР) утратившим статус кандидата на пост губернатора Свердловской области. Ранее он сам обратился с заявлением о снятии своей кандидатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Станислав Наумов был выдвинут в кандидаты на пост губернатора на конференции регионального отделения ЛДПР, прошедшем 21 июня. Как заявил тогда господин Наумов, высший совет партии планировал одобрить руководителя регионального отделения ЛДПР Александра Каптюга, однако лидер партии Леонид Слуцкий поручил использовать потенциал депутатов Госдумы. В качестве кандидата господин Наумов планировал провести в Свердловской области «новую индустриализацию» и вывести УрФУ в топ-100 мировых университетов. 22 июня он подал необходимые документы в избирком Свердловской области.

Однако 7 июля Станислав Наумов заявил, что отказывается от участия в выборах, поскольку «проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области». В разговоре с «Ъ-Урал» господин Наумов пояснил, что обратился к 300 депутатам, однако они уже поддержали других кандидатов. Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве заявил, что в качестве кандидата с администрацией президента и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким был согласован Александр Каптюг, однако партия без предупреждения выдвинула Станислава Наумова.

Подробнее о снятии кандидатуры Станислава Наумова с выборов — в материале «Кандидаты мы не местные»

Анна Капустина