Кандидат ЛДПР Наумов отказался от участия в выборах главы Свердловской области

Кандидат от ЛДПР на досрочных выборах губернатора Свердловской области, депутат Государственной думы Станислав Наумов отказался участвовать в выборах. Как сообщил господин Наумов у себя в Telegram-канале, причиной стал муниципальный фильтр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Наумов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Станислав Наумов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Проанализировал ситуацию с прохождением муниципального фильтра на выборах в Свердловской области. Многие, к кому я лично обратился, сообщили, что уже поддержали кого-то из других кандидатов. В такой ситуации я принял решение снять свою кандидатуру»,— сообщил господин Наумов и пожелал всем успеха.

Партия выдвинула господина Наумова 21 июня. Тогда он сам заявлял, что изначально планировалось выдвинуть координатора свердловского реготделения ЛДПР и депутата заксобрания Александра Каптюга.

Станиславу Наумову 52 года, он уроженец Магнитогорска (Челябинская область). В разные годы являлся помощником министра промышленности и энергетики РФ, директором департамента экономического анализа и перспективного планирования министерства промышленности и энергетики РФ, заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2010 году — вице-президентом фонда «Сколково», в 2012 году — директором департамента аппарата правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство». В 2021 году вступил в ЛДПР и был избран депутатом Госдумы. Первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Напомним, в июне, в качестве претендентов на досрочных выборах главы Свердловской области были утверждены врио главы Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия»), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), Станислав Наумов (ЛДПР), заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и руководитель партийной фракции в заксобрании региона Рант Краев.

Тогда эксперты заявляли, что у оппозиционных партий не возникнет проблем с прохождением «муниципального фильтра» в связи с желанием властей сделать выборы легитимными.

Мария Игнатова