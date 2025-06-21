Выдвижение вверх

Справороссы, коммунисты и либерал-демократы утвердили претендентов на досрочных выборах главы Свердловской области. За пост губернатора поборются депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), Станислав Наумов (ЛДПР) и заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ). По мнению эксперта, у оппозиционных партий не возникнет проблем с прохождением «муниципального фильтра» в связи с желанием властей сделать выборы легитимными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Все пять парламентских партий Свердловской области в течение недели выдвинули своих кандидатов на досрочные выборы главы региона. Первым в качестве претендента на конференции «Единой России» (ЕР) был утвержден врио губернатора Денис Паслер, вторым на собрании «Новых людей» (НЛ) — депутат областного заксобрания Рант Краев. Представители СРЗП, КПРФ и ЛДПР провели выдвижение своих кандидатов в субботу, 21 июня.

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. Голосование на досрочных выборах губернатора пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона направят около 600 млн руб.

Третьим претендентом на должность губернатора среди парламентских партий был утвержден депутат Госдумы от СРЗП Андрей Кузнецов. В ходе конференции на площадке отеля Atrium Palace он заявил, что намерен сменить приоритеты в управлении Свердловской областью для вывода региона «из серьезного кризиса». «Мы находимся в состоянии демографической катастрофы, будучи опорным регионом страны. Жить некомфортно на Урале»,— подчеркнул он.

Господин Кузнецов добавил, что ситуацией в регионе обеспокоены свердловчане, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Ребята говорят, что они уходят, а на их места приходят мигранты, которые будут пользоваться ценностями, которые они защищают на фронте»,— сказал справоросс.

Андрей Кузнецов сообщил партактиву, что они являются «социальным спецназом президента».

«Задача защищать права граждан на всех позициях. Мы никому не позволим прикрывать СВО воровство, коррупцию, непрофессионализм, халатность и предательство»,— заверил депутат.

В областном комитете КПРФ в качестве четвертого кандидата утвердили вице-спикера свердловского заксобрания Александра Ивачева. В ходе выступления он заявил, что остановит приватизацию предприятий, вернет прямые выборы мэров и восстановит «политическую конкуренцию» в регионе. Господин Ивачев подчеркнул, что его избирательная кампания станет «заделом» коммунистов перед выборами депутатов Госдумы и областного заксобрания в 2026 году.

«Раз уж так складывается, что вы направляете меня на это ответственное и непростое задание, я безусловно принимаю этот вызов, но с одним условием, что мы идем с вами все вместе. Я выложусь по полной, надеюсь, что все наши партийные отделения сделают то же самое. Во имя нашей победы и победы справедливости»,— сказал Александр Ивачев.

Последними своего кандидата на должность губернатора утвердили представители ЛДПР — им стал депутат Госдумы Станислав Наумов. Парламентарий пояснил участникам партконференции на площадке гостиницы Marins Park Hotel, что высший совет партии планировал одобрить Александра Каптюга, однако лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий поручил партийцам начать подготовку к выборам депутатов Госдумы в 2026 году.

«Для этого необходимо использовать потенциал депутатов Госдумы. Мне выпала честь начать работать с вами, и нам предстоит несколько напряженных месяцев, мы настроены на то, чтобы наращивать доверие среди избирателей. Мы становимся второй по значимости политической партией в стране, и задача добиться такого же результата на губернаторских выборах»,— добавил господин Наумов.

В разговоре с «Ъ-Урал» Станислав Наумов отметил, что намерен провести в Свердловской области «новую индустриализацию».

«Ключевая задача создать за пять лет моего руководства областью такие условия, чтобы Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в топ-100 вузов мира. Вторая точка опоры — завод Уралмаш, мы заинтересованы в том, чтобы у нас появилось эффективное конкурентоспособное машиностроение»,— пояснил он.

Для регистрации на досрочных выборах губернатора кандидатам предстоит пройти «муниципальный фильтр» — собрать 103-108 подписей депутатов дум муниципальных районов, муниципальных и городских округов и 17-18 автографов от депутатов представительных органов сельских и городских поселений. По данным свердловского избиркома, всего из 1,5 тыс. депутатов в области порядка 1 тыс. человек представляют интересы ЕР, 54 — КПРФ, 45 — СРЗП, 21 — ЛДПР, шесть — НЛ, два — «Яблока». Около 300 политиков являются самовыдвиженцами, 66 мандатов незамещено.

У кандидатов от пяти парламентских партий не возникнет сложностей со сбором подписей в поддержку своего выдвижения в связи с установкой властей об «обязательном присутствии» объединений на досрочных выборах, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «С точки зрения легитимности участие представителей всех пяти партий не просто желательно, а необходимо. Ждет и сам электорат этих объединений, чтобы увидеть, кто на что способен»,— отметил господин Гагарин.

Василий Алексеев