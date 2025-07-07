Кандидаты мы не местные

Кандидат от ЛДПР на досрочных выборах губернатора Свердловской области, депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что выходит из избирательной кампании. По его словам, он не может набрать нужно количество подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр. Его конкуренты и политологи считают, что выдвижение кандидата, незнакомого местному населению, произошло слишком спонтанно. Они не исключили, что ЛДПР может его заменить. В свердловском облизбиркоме заявили, что Станислав Наумов официально продолжает оставаться выдвинутым кандидатом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Депутат Государственной думы Станислав Наумов вышел из предвыборной гонки на пост губернатора Свердловской области столь же неожиданно, как и вступил в нее. В день выдвижения, 21 июня, господин Наумов сам заявлял, что изначально партия планировала выдвинуть координатора свердловского реготделения ЛДПР и депутата заксобрания Александра Каптюга, но в итоге, «эта честь» выпала ему.

Спустя чуть больше двух недель, 7 июля, депутат Госдумы сообщил в Telegram-канале, что снимает свою кандидатуру из-за того, что не может набрать нужно количество подписей для прохождения муниципального фильтра. Сразу после сделанного заявления господин Наумов сменил фотографию канала с той, где он стоит у свердловского избиркома, на фото у памятника «Тыл – фронту» в Магнитогорске Челябинской области – родного города Станислава Наумова.

Станиславу Наумову 52 года. В 1992 году работал пресс-секретарем мэра Магнитогорска, с 1998 году был назначен проректором Института финансовых и банковских технологий, в 1999 году — помощником Виктора Христенко (первого заместителя председателя, позже заместителя главы правительства РФ). С 2004 года занимал должность помощника министра промышленности и энергетики РФ, с 2006 года — директора департамента экономического анализа и перспективного планирования министерства промышленности и энергетики РФ. В 2008 году был назначен статс-секретарем — заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2010 году — вице-президентом фонда «Сколково», в 2012 году — директором департамента аппарата правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство». В 2021 году вступил в ЛДПР и был избран депутатом Госдумы. Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Для регистрации на досрочных выборах губернатора кандидатам необходимо пройти «муниципальный фильтр» — собрать 103-108 подписей депутатов дум муниципальных районов, муниципальных и городских округов и 17-18 автографов от депутатов представительных органов сельских и городских поселений. По данным свердловского избиркома, всего из 1,5 тыс. депутатов в области порядка 1 тыс. человек представляют интересы ЕР, 54 — КПРФ, 45 — СРЗП, 21 — ЛДПР, шесть — НЛ, два — «Яблока». Около 300 политиков являются самовыдвиженцами, 66 мандатов не замещено.

Станислав Наумов пояснил «Ъ-Урал», что обратился к 300 депутатам, но поддержки не нашлось.

«Я посмотрел, кто ранее поддерживал кандидата от ЛДПР, там было 125 человек, посмотрели, кто из независимых депутатов мог бы поддержать и сделали акцент на Нижний Тагил. Я из аналогичного города, мне кажется, что депутаты горсовета из Нижнего Тагила могли меня поддержать. Мы направили всем обращения и получили ответы, где депутаты говорят, что они уже отдали свои подписи за других кандидатов»,- рассказал Станислав Наумов. По его словам, он не знает, будет ли партия выдвигать нового кандидата и добавил, что он «с огромным уважением» относится к решению президента Владимира Путина, назначить Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области.

Помимо кандидата от ЛДПР на досрочные выборы были выдвинуты Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП), заместитель председателя регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и руководитель партийной фракции в заксобрании региона Рант Краев.

По мнению господина Кузнецова, при сборе подписей ключевым является местный ли кандидат. «Наверное, стратегической ошибкой было, что в последний момент предложили малоизвестного для местной публики кандидата, но это их право. Но было понятно, что сложно ему будет набрать, так как его никто не знает»,— прокомментировал «Ъ-Урал» Андрей Кузнецов. Что касается собственного сбора, то, по его словам, он сложностей не испытывает. Он напомнил, что сбор подписей с организационной стороны является делом хлопотным, с заверением подписей у нотариуса.

По данным источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, изначально с администрацией президента и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким был согласован Александр Каптюг, но затем, ЛДПР, якобы без предупреждений, выдвинула Станислава Наумова, но что партия имеет право. По мнению источника, сам господин Наумов может использовать всю эту кампанию в качестве личного PR. «То, как легко сдался Наумов, даже не попытавшись ездить по муниципалитетам, показывает, что изначально такой сценарий и предусматривался. Возможно, он пойдет в следующем году по территориальной группе ЛДПР, в округе куда входят Челябинская и Свердловская область. Вот он и пиарится без денег»,— пояснил он.

Эксперты и политики считают, что ЛДПР «исправит ошибку» и сохранит участие в этой избирательной кампании, а кто будет этим кандидатом «можно догадаться», намекая на Александра Каптюга. Господин Каптюг не стал комментировать решение однопартийца. В пресс-службе ЛДПР подтвердили «Ъ-Урал», что господин Наумов снялся с выборов. «Вопрос о будущем избирательной кампании в регионе сейчас активно обсуждается в ЛДПР, пока что сохраним интригу»,— уточнил представитель партии.

Как рассказали «Ъ-Урал» в свердловском избиркоме, по данным на вечер понедельника, Станислав Наумов по-прежнему остается кандидатом, так как еще не подал в комиссию соответствующее заявление. Что касается выдвижения нового кандидата, то у любой партии есть на это время до 25 июля.

«Пройти муниципальный фильтр непросто, несмотря на то, что Наумов связан с Уралом, но видимо его выдвижение было неожиданностью для муниципальных депутатов и времени не хватает для того, чтобы установить более плотный контакт с депутатами»,— считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. По его мнению, ЛДПР выдвинет нового кандидата. «Будет странно, если парламентская партия не будет принимать участие в выборах. С точки зрения политического расклада – это будет определенный сбой. Хотелось, чтобы все пять парламентских партий участвовали в выборах, а может быть и больше»,— резюмировал он.

Мария Игнатова, Василий Алексеев