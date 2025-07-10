Экс-первый зампред воронежского обправительства Виталий Шабалатов назначен в Самарскую область

Бывший первый зампредседателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов назначен заместителем председателя правительства Самарской области. Об этом сообщил «Ъ-Волга» со ссылкой на власти приволжского региона.

На новой должности управленец будет курировать вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год — помощник губернатора Алексея Гордеева, с 2013 по 2016 год — руководитель управления делами Воронежской области. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства. В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.