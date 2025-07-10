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Советник главы Санкт-Петербурга назначен зампредом самарского правительства

В Самарской области назначен новый заместитель председателя правительства — Виталий Шабалатов. Об этом сообщили власти региона 10 июля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Виталий Шабалатов будет курировать в областном правительстве вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. С 2018 года он занимал пост первого заместителя председателя правительства Воронежской области.

В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.

Георгий Портнов