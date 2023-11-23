Экс-вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов устроился в ФССП

Бывший заместитель губернатора Воронежской области — первый вице-премьер облправительства Виталий Шабалатов, об увольнении которого стало известно в начале осени, стал советником директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). Об этом сообщил «Абирег» со ссылкой на самого господина Шабалатова и подтвердили знакомые с ним источники «Ъ-Черноземье». Виталий Шабалатов не стал разговаривать с «Ъ-Черноземье» и бросил трубку. В пресс-службе ФССП оперативно на запрос не ответили. На сайте ФССП среди сотрудников службы господина Шабалатова пока нет.

Виталий Шабалатов с 2018 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Воронежской области — заместителя губернатора. Он ушел в отставку в начале сентября. Собеседники «Ъ-Черноземье» отмечали тогда, что господин Шабалатов, работавший в правительстве региона с 2010 года, уходит по собственному желанию. Они предполагали тогда, что господин Шабалатов продолжит карьеру в федеральных органах власти или структурах крупного бизнеса.

Виталий Шабалатов занимался экономическим развитием региона, курировал финансы, труд и занятость, тарифную политику, охрану объектов культурного наследия, контрактную систему и проектную деятельность облправительства. Во время отсутствия губернатора Александра Гусева замещал его и исполнял обязанности главы региона.

Мария Старикова