Коррупционные активы камчатских чиновников перешли в собственность государства

Судебные приставы обратили в доход государства имущество, которое принадлежало бывшему зампреду правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим чиновникам региона. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«В настоящее время за Российской Федерацией зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский»,— указано в сообщении ведомства.

Решение о конфискации имущества Ленинский районный суд Владивостока принял в мае по иску Генпрокуратуры. Среди конфискованных активов — морской порт Петропавловска-Камчатского, десятки объектов недвижимости и морские суда на сумму более 30 млрд руб.

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