Акционеров отчалили в суде

Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к ряду чиновников и предпринимателей Камчатского края и обратил в доход РФ их имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Среди изъятого в пользу государства — АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», десятки объектов недвижимости и морские суда, оцениваемые более чем в 30 млрд руб. Ответчики настаивали на необоснованности претензий надзора и намерены обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У камчатских чиновников отобрали главный актив

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости У камчатских чиновников отобрали главный актив

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Как указано в иске Генпрокуратуры, бывшие заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь (в свое время дослужился до полковника ФСБ), замминистра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев, а также депутат заксобрания и предприниматель Александр Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал». Они же приобретали хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили, извлекая вопреки установленным запретам «доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц», который не декларировали.

Капитализация активов транспортного узла в порту Петропавловска-Камчатского, контролируемого ответчиками, в иске оценивается в 16,7 млрд руб.

Полученные доходы, по данным надзора, вкладывались в «приобретение производственных мощностей», а также объектов недвижимости. Только в Краснодарском крае Александр Иванчей, указывается в иске, приобрел более сотни объектов недвижимости «санаторно-курортного и аграрного назначения». Успехи в бизнесе, по мнению надзора, были связаны с тем, что владельцу порта Иванчею покровительствовали действующие чиновники Зубарь и Балакаев.

«Вся предпринимательская деятельность являлась незаконной, потому что она полностью поддерживалась путем покровительства по линии правительства Камчатского края»,— заявил в ходе прений сторон представитель Генпрокуратуры Роман Конотоп. Он сообщил суду, что «ответчик Иванчей» управлял «стратегическим предприятием» в бане на территории порта. «Туда он приглашал нерадивых чиновников Камчатского края, в том числе лично Зубаря, и где в неофициальной обстановке, без лишних ушей и без лишних глаз, ими принимались управленческие решения по порту»,— раскрыл подробности господин Конотоп. Он напомнил, что во времена Петра Первого коррупционерам вырывали ноздри, но «в настоящее время всё гораздо мягче».

Большинство из 65 ответчиков, из которых 46 — физические лица, претензии Генпрокуратуры сочли необоснованными. По словам адвокатов, в деле отсутствуют доказательства коррупционных проявлений, нет приговоров судов по соответствующим уголовным делам. «Нельзя взять и обвинить всю Камчатку, что вы были знакомы с Иванчеем, Зубарем и Балакаевым, поэтому вы должны остаться без всего имущества»,— заявил представитель одного из ответчиков.

«Да, за руку никого не поймали. Если бы поймали, было бы уголовное дело с посадками, которые, несомненно, нужны. А здесь же, я хочу напомнить всем участникам, гражданский процесс. Здесь предел доказывания ниже, чем в уголовном процессе. В деле имеется множество доказательств, что коррупция была выражена именно в покровительстве Зубаря и Балакаева предпринимательской деятельности Иванчея»,— отклонил доводы ответчиков Роман Конотоп.

После шести часов пребывания в совещательной комнате судья Татьяна Колий полностью удовлетворила исковое требование Генпрокуратуры. Только перечисление изымаемого в пользу государства имущества заняло полтора часа. Это — 24 компании, специализирующиеся на швартовой и морской агентской деятельности, грузовых и пассажирских перевозках, обработке грузов, обслуживании нужд рыболовного и торгового флота в морском порту Петропавловска-Камчатского (оцениваются в 16,6 млрд руб.).

Грузооборот одного только АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» составляет около 1 млн тонн в год.

Конфискованы также девять предприятий, осуществляющих поставки каменного угля и дизельного топлива в труднодоступные районы Камчатского края в рамках мероприятий северного завоза (3,25 млрд руб.); энергоснабжающая организация Камчатского края — АО «Корякэнерго» (4,2 млрд руб.); десять предприятий, работающих в сфере гостиничного бизнеса (1,69 млрд руб.).

Также в доход государства было обращено 30 земельных участков общей площадью 16,5 га, 21 коттедж (5 тыс. кв. м) и 89 строений (78 тыс. кв. м), расположенных в Камчатском и Краснодарском краях (5,6 млрд руб.). Всего, как пояснил “Ъ” представитель Генпрокуратуры Роман Конотоп, общая стоимость изымаемого в пользу РФ имущества составляет более 31 млрд руб.

Представители ответчиков уже заявили о намерении обжаловать решение суда. «Мой доверитель — состоятельный человек и приобрел все имущество законным путем. У него не было ни повода, ни причин для коррупции»,— сказал “Ъ” адвокат господина Иванчея Антон Каныгин.

Алексей Чернышев, Владивосток; Любовь Дмитриева, Петропавловск-Камчатский; Мария Локотецкая