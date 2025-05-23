Суд Владивостока взыскал с бывших чиновников порт Петропавловск-Камчатского

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры России, изъяв имущество чиновников и бизнесменов Камчатского края в пользу государства. Среди конфискованных активов — АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», десятки объектов недвижимости и морские суда на сумму более 30 млрд руб.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что ответчики нарушили законы о противодействии коррупции, приобретая и управляя предприятиями для личной выгоды. Доходы не декларировались и реинвестировались в производственные мощности и недвижимость. Надзор считает, что успехи в бизнесе были возможны благодаря покровительству чиновников.

В числе 65 ответчиков, из которых 46 — физические лица, указаны бывший заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь (в свое время дослужился до полковника ФСБ), замминистра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев и депутат заксобрания Александр Иванчей. Ответчики сочли претензии Генпрокуратуры необоснованными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акционеров порта отчалили в суде».