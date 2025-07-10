Худрук Михайловского театра Владимир Кехман должен по кредитам 17,8 млрд рублей

Художественный руководитель и генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман имеет долги по неоплаченным кредитам на 17,8 млрд рублей. Об этом 10 июля со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор МХАТ им. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман (в центре).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Директор МХАТ им. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман (в центре).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей»,— заявил собеседник государственного информагентства.

В настоящий момент в банке исполнительных производств в отношении господина Кехмана их открыто восемь: шесть касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — по исполнительному делу, уточнил также источник в силовых структурах.

«Ъ-СПб» писал, что накануне в Подмосковье сотрудники СК и ФСБ провели обыски у худрука Михайловского театра. Речь может идти о растрате при исполнении госконтрактов на реконструкцию старой сцены МХАТ на Тверском бульваре. Также оперативно-следственные мероприятия были проведены в нескольких петербургских компаниях, связанных с Владимиром Кехманом.

Андрей Цедрик