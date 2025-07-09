Обыски по делу Владимира Кехмана и МХАТ проходят в нескольких компаниях Петербурга

Днем в среду, 9 июля, в Петербурге проходят обыски в структурах, связанных с художественным руководителем Михайловского театра и генеральным директором МХАТ им. Горького Владимиром Кехманом. По данным источников «Ъ-СПб» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия в городе на Неве проводит московская следственно-оперативная группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Фонтанка» уточняет, что интерес силовиков в Петербурге вызвали компании из контура Марата Каргинова, которому принадлежит ведущая работы по реставрации здания Биржи московская «РСК-Ренессснас». Она в том числе готовит на объекте офис дирекции Культурного форума, возглавляемого господином Кехманом. Эта же фирма в 2023 году стала победителем конкурса на реконструкцию старой сцены МХАТ на Тверском бульваре.

Помимо этого, по данным издания, спецслужбы работают также в ГК «Строй-Эксперт», которая много работала с петербургскими театрами, включая Михайловский. Еще один объект внимания силовиков — компания «Атлант-проект» — также подрядчик МХАТ и Михайловского театра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обыски у Владимира Кехмана в Подмосковье проходят 9 июля сразу же после возвращения худрука Михайловского театра и гендиректора МХАТ из-за границы. СК России и ФСБ расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере). В фабуле — контракты по реконструкции старой сцены МХАТ с суммой контракта в 927 млн рублей.

Андрей Цедрик