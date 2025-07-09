Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра Владимиру Кехману

В Подмосковье сотрудники силовых ведомств пришли с обысками к художественному руководителю Михайловского театра в Петербурге и генеральному директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману. В настоящий момент он может быть задержан по делу о растрате, сообщила днем 9 июля «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным издания, визит силовиков произошел сразу же после возвращения господина Кехмана из-за границы. Центральные аппараты Следственного комитета РФ и ФСБ возбудили уголовное дел по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение в особо крупном размере). В фабуле дела — контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы на объекте начались в 2024 году, сумма контракта составила 927 млн рублей. Открыть сцену планировалось в октябре 2025 года.

Информацию о проведенных у Владимира Кехмана обысках «Ъ-СПб» подтвердил источник, близкий к Михайловскому театру. Официального подтверждения этих данных от силовых органов пока не поступало.

Напомним, что господина Кехмана назначили на пост директора МХАТ в октябре 2021 года. До этого он также был гендиректором и худруком Новосибирского государственного театра оперы и балета, а в 2007-2015 годах в аналогичной должности руководил Михайловским театром, позднее сосредоточившись на работе художественного руководителя учреждения культуры.

В 2017 году «Ъ» писал об уголовном преследовании Владимира Кехмана, которого тогда признали банкротом, прекращенном в связи с истечением срока давности. Виновным в мошенничестве его признал Высокий суд Лондона, посчитав, что бизнесмен вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов. Суд постановил взыскать с него $140 млн.

Андрей Цедрик