Цивилев: в нефтегазовой отрасли России импортозамещено 90% технологий

Планы по импортозамещению в российской нефтегазовой отрасли будут полностью выполнены в 2027 году, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, на данный момент по российским стандартам разработано 1,8 тыс. из 2 тыс. технологий, то есть 90% позиций.

«Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти,— сказал господин Цивилев в эфире «Россия 24». — Теперь мы сами создаем свои стандарты».

Российские стандарты удалось сформировать благодаря созданию профильного института, добавил глава Минэнерго. Институт нефтегазовых технологических инициатив основан в 2020 году крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Одна из задач — разработка корпоративных стандартов для перехода от зарубежных систем стандартизации к национальным.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Нефтегазовые доходы обновили минимум».