Нефтегазовые доходы обновили минимум

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в июне снизились до 495 млрд руб. (минус 34% к июню 2024 года). Снижение по итогам всех шести месяцев 2025 года (собрано 4,73 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 17%. Месячные сборы в июне опустись до минимального за последние два с половиной года значения — прежний минимум фиксировался в январе 2023 года, 426 млрд руб.

Основная причина такой ситуации прежняя — сокращение мировых цен на нефть на фоне крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в мае составляла $52,1 против $67,4 годом ранее (речь о мае, потому что компании в июне рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). 1 июля ведомство сообщило уже среднюю июньскую цену Urals, и она выглядит уже получше — $59,8 за баррель, что дает властям надежду на увеличение нефтегазовых доходов по итогам июля. Впрочем, кроме нефтяных цен на поступлениях сказывается еще и укрепление национальной валюты: рублевая цена барреля и уплачиваемые с нее компаниями налоги становятся ниже.

Напомним, что все это уже учтено в принятых в июне парламентом поправках к закону о действующем федеральном бюджете (о первом чтении см. “Ъ” от 29 мая). Ожидаемые в 2025 году налоговые поступления от добычи и продажи газа снижены с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть на 2,6 трлн руб., или почти на четверть. Прогноз стоимости российской нефти при этом скорректирован с $69,7 до $56 за баррель, а курс рубля — с 96,5 руб./$ до 94,3 руб./$.

На фоне сокращения поступлений Минфин в июле не ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов. Поэтому вчера же, 3 июля, он объявил о переходе от покупки валюты и золота в резервы по бюджетному правилу к их продаже. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 июля по 6 августа будет направлено 18,8 млрд руб. (по 0,82 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц, напротив, были покупки валюты на 1,5 млрд руб. в день. Скромные июльские продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ. Банк России, со своей стороны, во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 0,82 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 9,76 млрд руб. в день. С 6 июня по 4 июля нетто-продажи были меньшими — 7,36 млрд руб. в день.

Вадим Вислогузов