«М.Видео» арендовала офис в районе Сколково

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» арендовала 11,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Орбион» в районе инновационного кластера «Сколково» в Новой Москве, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон. «М.Видео» может ежегодно платить за офис около 400 млн руб. в год без НДС, оценивает партнер NF Group Марина Малахатько. В «Орбионе» не ответили на запрос “Ъ”, в «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили переезд из бизнес-центра «Новь» у станции метро «Красносельская» в «Орбион».

Бизнес-центр «Орбион» на 70 тыс. кв. м принадлежал группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Осенью 2024 года холдинг продал расположенный в этой локации бизнес-центр «Орбион» на 65 тыс. кв. м некоей Ксении Торбенковой. «РИА Новости» сообщало, что сделка прошла в интересах совладельцев страховой компании РЕСО Сергея и Николая Саркисовых, но в компании это отрицали. Марина Малахатько не исключает, что сделка по продаже актива могла включать условие о привлечении арендаторов в объект: инвесторам гораздо интереснее приобретать новое офисное здание с гарантированным потоком от аренды на 7–10 лет вперед, нежели пустой объект.

«М.Видео» также принадлежала группе «Сафмар», но позже ее владельцы были скрыты. В начале 2025 года прошла информация о продаже сети, одним из претендентов называли Промсвязьбанк (см. “Ъ” от 28 января).

Дарья Андрианова