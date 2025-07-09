Суд заочно арестовал журналистку-иноагента Галину Тимченко

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал основательницу «Медузы» (признана нежелательной организацией и иностранным агентом) Галину Тимченко (признана иноагентом) на два месяца. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Журналистку обвиняют по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Тимченко (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Галина Тимченко (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

11 июня госпожа Тимченко (признана иноагентом) была объявлена в розыск. В карточке МВД указали, что она разыскивается по уголовной статье. Дело в отношении журналистки возбудили в мае. Причиной для этого стали видео, которые основательница «Медузы» (признана нежелательной организацией и иностранным агентом) опубликовала в сентябре 2024 года и марте 2025 года. В них она призывает граждан выходить на протесты, а также вступать в нежелательную организацию.