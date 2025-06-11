МВД объявило в розыск признанную иноагентом Галину Тимченко

Основательница «Медузы» (признана нежелательной организацией и иностранным агентом) Галина Тимченко (признана иностранным агентом) объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Тимченко (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Галина Тимченко (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В карточке МВД указано, что Галина Тимченко (признана иноагентом) разыскивается по уголовной статье. Дело в отношении госпожи Тимченко (признана иноагентом) возбудили в мае. Ее подозревают в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Причиной для возбуждения дела стали видео, в которых журналистка призывала граждан России выходить на протесты, а также вступать в нежелательную организацию.

Минюст объявил журналистку иноагентом в 2024 году. Поводом послужило то, что она создавала и распространяла материалы иноагентов, а также выступала против боевых действий на Украине.

Галина Тимченко (признана иноагентом) с 2004 по 2014 год была главным редактором издания Lenta.ru. Позже учредила проект «Медуза» (признан нежелательной организацией и иностранным агентом). С 2014 по 2016 год журналистка была его главным редактором.

Екатерина Отрашкевич