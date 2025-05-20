В отношении журналистки-иноагента Галины Тимченко возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении основателя издания «Медуза» (признано нежелательной организацией и иностранным агентом) Галины Тимченко (признана иноагентом). Ей инкриминируют создание иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Об этом сообщило столичное управление ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Тимченко (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Галина Тимченко (признана иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причиной для возбуждения дела стали видео, которые фигурантка опубликовала в сентябре 2024 года и марте 2025 года. В них женщина призывает граждан выходить на протесты, а также вступать в нежелательную организацию. Следствие рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск.

Галина Тимченко (признана иноагентом) основала интернет-издание «Медуза» (признано иноагентом и нежелательной организацией) в 2014 году. Издание внесли в реестр иноагентов в 2021 году, двумя годами позже его признали нежелательной организацией. Саму госпожу Тимченко внесли в реестр иноагентов в августе 2024 года.

Никита Черненко