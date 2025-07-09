Тарифы на холодную воду за первую неделю июля подорожали на 15%

Инфляция в России с 1 по 7 июля составила 0,79%, следует из данных Росстата. Сильнее всего за неделю подорожали услуги ЖКХ.

За первую неделю июля тарифы на холодное водоснабжение выросли в среднем по стране на 14,88%, горячее — на 13,79%. Стоимость водоотведения выросла на 14,59%, отопления — на 13,8%, электроэнергии — на 13%. В отчете Минэкономике (.pdf) указано, что инфляция в сфере услуг за неделю составила 6,11%.

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,05%. Сильнее всего подешевели свекла (-3,84%), капуста (-3,42%), картофель (-2,59%), морковь (-2,4%).Сильнее всего подорожали морковь (+4,48%) и яблоки (+1,5%).

Цены в сегменте непродовольственных товаров с 1 по 7 июля снизились на 0,02%. Из товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных (+0,4%), хозяйственное мыло, зубные пасты, спички и сухие корма для домашних животных (+0,2%). Снизилась стоимость детских подгузников, стиральных порошков, зубных щеток (-0,1%).

1 июля в России состоялась очередная индексация тарифов ЖКУ. Как писал «Ъ», рост цен стал рекордным за десять лет. Банк России сообщал, что повышение тарифов уже учтено в прогнозе регулятора по инфляции и не окажет большого влияния на динамику инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коммуналка узнала себе цену».