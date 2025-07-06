Коммуналка узнала себе цену

Эксперты агентства АКРА посчитали для “Ъ”, насколько подорожают в стоимостном выражении услуги ЖКХ в регионах после проведенной 1 июля индексации тарифов – она была рекордной за десять лет и объяснялась сочетанием хронического недофинансирования «коммуналки» с 2010-х годов и отсутствием в бюджете свободных средств на госинвестиции в отрасль. Выше всего платежи будут в трех регионах Дальнего Востока, максимальной средняя сумма в «платежке» ожидается в Магаданской области — 18,7 тыс. руб. после роста тарифов почти на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

1 июля в России состоялась очередная индексация размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Средний рост тарифов по стране — около 13%, что является рекордным значением за последние десять лет (см. “Ъ” от 27 июня). Поясним, с 2015 года действует система закрепления правительством базовых индексов роста платы за ЖКУ для каждого региона, а также ее допустимые отклонения по муниципалитетам при принятии решений регионами. В нынешней тарифной кампании индексы платы выросли в 77 регионах, в 2 остались на прежнем уровне, а в 6 снизились. Отметим, июльская индексация не включает в себя плату за капремонт и содержание жилья — эти тарифы были повышены еще в начале года.

В Минстрое отмечали, что изменение совокупного платежа граждан за ЖКУ формируется на основе прогнозируемой инфляции в целом и темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетики в частности.

Нынешний рост платы превышает ожидаемый Минэкономики в 2025 году уровень инфляции (7,6%) потому, что компенсирует недостаточное повышение прошлых лет, когда рост тарифов был ниже показателей фактической инфляции и удорожания сопутствующих товаров, услуг и топлива в сфере ЖКХ (например, газа, угля, мазута, электроэнергии и других ресурсов, которые в тарифе на тепло составляют более 60%). По прогнозу Минэкономики, с 1 июля 2026 года совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России вырастет еще на 9,8%.

Как поясняет эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман, на стоимость коммунальных услуг в регионах оказывают влияние и иные факторы: их себестоимость, обеспеченность жилищно-коммунальной инфраструктурой, а также уровень доходов населения. Так, стоимость ЖКУ на человека и средняя численность домохозяйств различаются в зависимости от региона.

С учетом этих факторов в четвертом квартале 2024 года самая низкая стоимость ЖКУ была в Тамбовской области , которая входит в двадцатку регионов с наименьшим средним денежным доходом на одного члена домохозяйства (4 тыс. руб. в месяц).

, которая входит в двадцатку регионов с наименьшим средним денежным доходом на одного члена домохозяйства (4 тыс. руб. в месяц). Наибольшей стоимость ЖКУ в конце прошлого года была в Магаданской области (16,7 тыс. руб.), где самый высокий в РФ денежный доход в среднем в месяц на одного члена домохозяйства.

После 1 июля, как посчитали в АКРА, «полюса» останутся прежними: в Тамбовской области после роста на 11,5% платеж составит 4,4 тыс. руб., в Магаданской — после индексации на 11,9% достигнет 18,7 тыс. руб. Москва, как и прежде, останется на четвертом месте среди регионов РФ с самой высокой стоимостью ЖКУ на домохозяйство: после 15-процентной индексации платеж в столице в среднем может увеличиться с 10,7 тыс. руб. до 12,3 тыс. руб. в месяц в расчете на домохозяйство.

Самый высокий предельный уровень индексации предусмотрен для Пермского края — 21%, однако, по данным АКРА, даже после такого роста регион по уровню стоимости жилищно-коммунальных услуг останется во второй трети перечня всех субъектов РФ (в четвертом квартале 2024-го он занимал 42-е место при платеже в 6,3 тыс. руб.). Самый низкий предел индексации предусмотрен в Амурской области — 8,6%, по стоимости услуг ЖКХ этот регион также находится в средней трети рейтинга. Платеж для одного домохозяйства в этой области, по оценке АКРА, может вырасти с 6,4 тыс. до 6,9 тыс. руб.

Евгения Крючкова