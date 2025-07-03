ЦБ: июльское повышение тарифов ЖКХ не повлияет на инфляцию

Плановое повышение тарифов ЖКХ в июле уже учтено в апрельском прогнозе Банка России по инфляции. Большого влияния на инфляционную картину и денежно-кредитную политику не будет. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Что для нас важно? То, в какой мере регулярное ежегодное повышение тарифов ЖКХ будет мешать процессу снижения инфляционных ожиданий»,— сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

С 1 июля в России произошла плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем она составит 11,9%. В 2025 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7–8%.

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