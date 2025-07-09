На Урал приедет около 1 млн специалистов из Индии для работы на предприятиях

Около 1 млн специалистов из Индии могут приехать в уральские регионы до конца 2025 года, сообщил «Ъ-Урал» глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

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По данным издания ЕАН, господин Беседин сообщил, что предприятия намерены наращивать объемы производства в связи с проведением специальной военной операции (СВО) и политикой импортозамещения, но испытывают дефицит кадров. Часть рабочих ушла на СВО, а молодые люди не идет на заводы.

Вопрос о привлечении трудовых мигрантов обсуждался еще 10 февраля на встрече с представителем посольства Индии, а представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов сообщил о планах открыть генконсульство Индии в городе. Кроме того, прорабатывается вопрос с привлечением рабочей силы из Шри-Ланки и Северной Кореи.

Согласно информации ЕАН, Андрей Беседин рассказал, что предприятия заинтересованы в партнерстве с мигрантами из этих стран и готовы организовать все необходимое. Новые трудовые мигранты будут работать на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения и речь идет о высококвалифицированных специалистах.

Ранее руководство СУБРа (Североуральский бокситовый рудник, входит в «Русал») приняло решение о привлечении иностранных специалистов из Индии для работы на подземных специальностях, где не хватает более 200 человек. Для мигрантов разработаны специальные памятки и видеоролики, проводятся занятия по учету культурных особенностей.

Полина Щуцкая