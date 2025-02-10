В Екатеринбурге откроется генконсульство Индии

Генконсульство Индии планируют открыть в Екатеринбурге, сообщил в ходе пресс-конференции представитель МИД России в городе Александр Харлов. Организация и создание условий для его работы начнутся после распоряжения правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Инициатором к созданию генконсульства выступило правительство Индии. Всего в Екатеринбурге на сегодня действует около 15 консульских представительств.

Открытие генконсульства Индии анонсировал индийский премьер-министр Нарендра Моди еще в июле, также одно представительство появится в Казани.

Напомним, в декабре новым генконсулом Китая в Екатеринбурге стал Ло Шисюн. В приветственном сообщении он сказал, что будет с сотрудниками генконсульства «с полным энтузиазмом способствовать развитию практического сотрудничества регионов консульского округа с Китаем по всем направлениям».

Ирина Пичурина