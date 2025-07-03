На СУБР для работы в шахтах привлекут иностранных специалистов из Индии

Руководство СУБРа (Североуральский бокситовый рудник, входит в «Русал») приняло решение о привлечении иностранных специалистов из Индии для работы на подземных специальностях, где не хватает более 200 человек, сообщила глава Североуральска (Свердловская область) Светлана Миронова с своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Североуральский бокситовый рудник (СУБР)

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Североуральский бокситовый рудник (СУБР)

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Подготовка к адаптации иностранных работников ведется масштабно. Директор департамента персонала компании «Русала» Юлия Ковалева провела встречи с рабочим, молодежным и советом ветеранов СУБРа, чтобы обсудить предстоящие изменения. Кроме того, руководство СУБРа обсудило вопрос с депутатами и общественной палатой округа.

Для размещения иностранных гостей планируется использовать общежитие №4 на ул. Чайковского, где будет организован круглосуточный пост охраны СУБРа, а безопасность жителей будут обеспечивать сотрудники полиции.

«Над адаптацией жителей Индии к Североуральску работает целая команда. В нее помимо кадровых специалистов и управленцев СУБРа привлечены профессиональные индологи (специалисты по культуре Индии) и переводчики. Но главное — опытные лидеры индийской общины, уже участвовавшие в проектах привлечения индусов для крупных российских предприятий»,— сообщила глава Североуральска.

Кроме того, разработаны специальные памятки и видеоролики, проводятся занятия по учету культурных особенностей. В Североуральск приедут сопровождающие со знанием хинди и русского языка, которые будут постоянно работать с мигрантами.

Ранее «Ъ-Урал» писал, представитель МИД России в городе Александр Харлов сообщил о планах открыть генконсульство Индии в Екатеринбурге. Организация и создание условий для его работы начнутся после распоряжения правительства России.

Полина Щуцкая