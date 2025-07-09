Вывозить ТКО в Белгороде и Белгородском районе будет структура «Экотранса»

Белгородское ООО «Коммунальщик» (входит в структуру местного перевозчика «Экотранс») выиграло аукцион на оказание услуг по транспортированию мусора на территории Белгорода и Белгородского района Белгородской области. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО «Коммунальщик» выполнит услуги за начальную максимальную цену контракта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ ООО «Коммунальщик» выполнит услуги за начальную максимальную цену контракта

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) разместил аукцион с начальной максимальной ценой 144,8 млн руб. «Коммунальщик» как единственный участник торгов не стал снижать ее.

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнять с момента заключения контракта до 30 сентября 2025 года. За это время подрядчик должен вывезти 36,6 тыс. т отходов.

В начале июня был опубликован аналогичный аукцион, но его признали несостоявшимся по причине отсутствия заявок. В апреле контракт на вывоз мусора в Белгороде и Белгородском районе был заключен с «Коммунальщиком», он действовал до 30 июня. Его стоимость составляла 115,8 млн руб.

В марте ЦЭБ и «Экотранс» заключили контракты на общую сумму 1,3 млрд руб. на вывоз мусора в Старооскольском, Грайворонском и Яковлевском округе, а также Борисовское районе Белгородской области.

О том, где появятся новые комплексы по переработке ТКО в Белгородской области,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова