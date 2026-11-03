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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Происшествия

В приморском Большом Камне школьник погиб после удара ножом

Подростка ударили ножом в городе Большой Камень Приморского края. Школьник умер на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
42-летний местный житель, подозреваемый в нападении на мальчика, задержан. По данным СКР, ЧП произошло в одном из развлекательных учреждений города. Между мужчиной и подростком возник конфликт, после чего нападавший ударил школьника ножом в область груди.
Следователи осмотрели место происшествия. Также назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Школьное образование
Российское образование