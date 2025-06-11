Власти ищут подрядчика на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе

Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) разместил аукцион на оказание услуг по транспортированию мусора на территории Белгорода и Белгородского района Белгородской области. Начальная максимальная цена контракта — 144,7 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, работы требуется выполнять до 30 сентября 2025 года. За это время подрядчику нужно вывезти 36,2 тыс. т ТКО по цене 3,9 тыс. руб. за т.

В апреле контракт за 115,8 млн руб. выиграла структура белгородского ООО ТК «Экотранс» — ООО «Коммунальщик». Это было единственное предложение, начальную максимальную цену участник снижать не стал. Торги признали несостоявшимся, но контракт впоследствии все же заключили. В марте «Экотранс» стал победителем двух аукционов за 1,3 млрд руб. на вывоз ТКО в Старооскольском, Грайворонском и Яковлевском округе, а также Борисовское районе.

До конца 2022 года компания была одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако лишилась своей доли, когда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с местным ООО «Еврологистик».

Анна Швечикова