Saudia возобновит рейсы между Москвой и Джиддой с 1 декабря
Авиакомпания Saudia возобновит прямые рейсы между Москвой и саудовской Джиддой с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево, который будет обслуживать полеты.
Авиаперевозчик будет выполнять три рейса в неделю на Boeing 787-9 Dreamliner, уточняется в пресс-релизе.
Saudia приостановила полеты в Россию в конце февраля — после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией обеспечивает компания «Азимут». Она выполняет два рейса в неделю по маршруту Махачкала — Джидда, а также один рейс из Сочи в Табук.