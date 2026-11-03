Saudia возобновит рейсы между Москвой и Джиддой с 1 декабря

Saudia приостановила полеты в Россию в конце февраля — после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией обеспечивает компания «Азимут». Она выполняет два рейса в неделю по маршруту Махачкала — Джидда, а также один рейс из Сочи в Табук.