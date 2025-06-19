Власти повторно ищут подрядчика на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе

Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» повторно разместил электронный аукцион на оказание услуг по транспортированию мусора на территории Белгорода и Белгородского района Белгородской области. Начальная цена контракта — 144,8 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, работы требуется выполнять с момента заключения контракта до 30 сентября 2025 года. За это время подрядчику нужно вывезти 36,6 тыс. т ТКО.

В начале июня был опубликован аналогичный аукцион, но его признали несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

В апреле контракт на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском районе за 115,8 млн руб. получила структура белгородского ООО ТК «Экотранс» — ООО «Коммунальщик». В марте «Экотранс» стал победителем сразу двух аукционов и заключил контракты на общую сумму 1,3 млрд руб. на вывоз мусора в Старооскольском, Грайворонском и Яковлевском округе, а также Борисовское районе Белгородской области.

О проблемах на белгородском мусорном рынке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова