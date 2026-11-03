— Спайковые сети способны воспроизводить именно те режимы, которые характерны для живой коры. Примером этого является спонтанная и пачечная активность, моделируемая в нашем исследовании. Это сходство также определяет вычислительное преимущество, поскольку событийная природа спайков, которая делает активность похожей на корковую, лежит в основе энергоэффективности. В обычной искусственной нейросети, чтобы обработать сигнал, нужно пересчитать все веса и активации. Даже если на входе изменится один пиксель, сеть все равно выполнит полный пересчет всех весов и активаций. В спайковых сетях вычисления запускаются событиями, в качестве которых выступают спайки, а не непрерывным пересчетом всех активаций. Мозг решает задачи, которые современным системам пока недоступны, учится с одного примера, адаптируется к изменениям среды, строит внутренние модели мира. Спайковые нейронные сети — возможный путь для достижения подобной эффективности.